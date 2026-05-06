        Трамп оголосив паузу в операції “Проєкт Свобода” в Ормузькій протоці

        Галина Шподарева
        6 Травня 2026 08:58
        Дональд Трамп / Фото: Reuters
        Президент США Дональд Трамп заявив про тимчасове призупинення операції “Проєкт Свобода” у районі Ормузької протоки. Рішення пов’язане з можливістю укладення остаточної угоди з Іраном.

        Про це Дональд Трамп написав у соцмережі Truth Social.

        Трамп повідомив, що рішення про паузу в операції “Проєкт Свобода” ухвалене на прохання Пакистану та інших країн, а також з огляду на, за його словами, значний військовий успіх США під час кампанії проти Ірану.

        Він зазначив, що представники Ірану погодилися на можливість укладення повної та остаточної угоди. Водночас морська блокада залишатиметься в силі.

        За словами Трампа, операцію “Проєкт Свобода” тимчасово призупинять, щоб оцінити, чи вдасться фіналізувати та підписати угоду.


