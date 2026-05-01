Блокада Ормузької протоки триває: напруга між Іраном і США штовхає ціни на нафту вгору, переговори зайшли в глухий кут

Представник Об’єднаних Арабських Еміратів заявив, що Ірану не можна довіряти у питаннях контролю над Ормузькою протокою. На тлі затяжного конфлікту між Тегераном і Вашингтоном переговори залишаються в глухому куті, а глобальні ринки реагують зростанням цін на енергоносії, повідомляє Reuters.

Старший посадовець ОАЕ заявив у п’ятницю, що Тегерану не можна довіряти щодо будь-яких односторонніх домовленостей стосовно Ормузької протоки, що свідчить про глибоку недовіру сторін, поки зусилля з припинення війни Ірану залишаються безрезультатними.

Через два місяці після початку конфлікту стратегічно важливий морський шлях залишається переважно закритим через іранську блокаду, тоді як Військово-морські сили США блокують експорт іранської нафти. Це призвело до скорочення близько 20% світових поставок нафти і газу, що спричинило зростання глобальних цін на енергоносії та посилило побоювання економічного спаду.

Реклама

Реклама

Попри режим припинення вогню, який діє з 8 квітня, повідомлення про можливі нові військові удари США для примусу Ірану до переговорів підштовхнули ціни на нафту до максимуму за чотири роки. За даними джерел, Іран активував системи протиповітряної оборони та готує масштабну відповідь у разі атаки, очікуючи короткий, але інтенсивний удар США, за яким може послідувати атака Ізраїлю.

Вашингтон поки не оголосив подальших кроків. Президент США Дональд Трамп заявив, що незадоволений останньою пропозицією Ірану, тоді як посередник Пакистан не визначив дату нових переговорів щодо завершення війни, яка забрала тисячі життів, переважно в Ірані та Лівані.

Після авіаударів США та Ізраїлю 28 лютого Іран атакував американські бази, інфраструктуру та пов’язані з США компанії в країнах Перської затоки, а підтримуване Іраном угруповання Хезболла обстріляло Ізраїль, який відповів ударами по Лівану.

Радник президента ОАЕ Анвар Гаргаш наголосив, що гарантією свободи судноплавства через протоку є «колективна міжнародна воля та норми міжнародного права», додавши, що жодним одностороннім домовленостям Ірану не можна довіряти після його «підступної агресії» проти сусідів.

Трамп має до п’ятниці визначитися щодо завершення війни або обґрунтувати її продовження перед Конгресом відповідно до резолюції про воєнні повноваження 1973 року. Водночас представник адміністрації заявив, що з формальної точки зору бойові дії завершені через квітневе перемир’я.

Фінансові та енергетичні ринки залишаються напруженими через невизначеність переговорів і ризик тривалого блокування Ормузької протоки. Еталонна нафта Brent знову подорожчала, перевищивши 111 доларів за барель, і демонструє зростання на 5,7% за тиждень після досягнення 126 доларів — найвищого рівня з березня 2022 року.

Речник МЗС Ірану Есмаїл Багаї закликав не очікувати швидких результатів від переговорів. Представник Корпусу вартових ісламської революції заявив, що будь-яка нова атака США спричинить «довгі та болісні удари» по американських позиціях у регіоні, тоді як командувач аерокосмічних сил Маджид Мусаві попередив про можливі атаки на військові кораблі США.

Трамп наголосив, що Іран не отримає ядерної зброї, і заявив, що ціни на бензин різко впадуть після завершення війни. Водночас Іран наполягає, що його ядерна програма має виключно мирний характер.

Попри серйозні економічні проблеми, загострені війною, аналітики вважають, що Іран здатен витримати тривале протистояння в Перській затоці, незважаючи на американську блокаду експорту енергоносіїв.

За даними Axios, один із планів, який мали представити Трампу, передбачає використання наземних військ для встановлення контролю над частиною протоки з метою відновлення судноплавства. Серед інших варіантів — продовження блокади або оголошення односторонньої перемоги.

Держдепартамент США також запропонував партнерам до 1 травня приєднатися до нової коаліції Maritime Freedom Construct для забезпечення безпеки судноплавства. Франція, Велика Британія та інші країни обговорюють участь, але заявили, що допоможуть відкрити протоку лише після завершення конфлікту.