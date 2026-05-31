“Шахтар” святкує 90-річчя: Ахметов заявив, що клуб знову гратиме в українському Донецьку

Президент «Шахтаря» Рінат Ахметов заявив, що головною метою клубу залишається повернення до українського Донецька та проведення матчів на «Донбас Арені». За його словами, він із оптимізмом дивиться на майбутнє клубу та України.

Про це Ахметов сказав в інтерв’ю The Guardian з нагоди 90-річчя «Шахтаря» та 30-річчя свого перебування на посаді президента клубу.

За словами бізнесмена, після початку російської агресії у 2014 році «Шахтар» був змушений залишити Донецьк, але зберіг свою українську ідентичність і став одним із символів країни на міжнародній арені.

«Ми є послом України у світі. “Шахтар” — український клуб, і ми боремося за незалежність, свободу та суверенітет», — наголосив Ахметов.

Він також нагадав, що ще у 2007 році клуб змінив емблему, використавши українське написання назви «Шахтар» замість російського варіанту «Шахтьор».

Ахметов розповів, що до 2014 року не пропустив жодного домашнього матчу команди протягом 18 років, але після окупації Донецька пообіцяв не відвідувати матчі на інших стадіонах, поки клуб не повернеться додому.

Водночас у квітні цього року він вперше за багато років відвідав матч «Шахтаря» у чвертьфіналі Ліги конференцій проти нідерландського АЗ.

«Коли я зайшов на трибуну під час розминки, хлопці почали аплодувати, і це довело мене до сліз», — зізнався президент клубу.

Оцінюючи стан окупованого Донецька, Ахметов заявив, що регіон перебуває у занепаді, а «Донбас Арена» не може процвітати без свого клубу.

Говорячи про майбутнє, власник «Шахтаря» висловив упевненість, що через десять років клуб святкуватиме своє сторіччя вже в українському Донецьку.

«Я дивлюся вперед із великим оптимізмом. Україна вистоїть, стане членом ЄС, а громадяни житимуть у вільній та демократичній європейській країні. А “Шахтар” гратиме з гордістю на своєму стадіоні в українському Донецьку», — заявив Ахметов.