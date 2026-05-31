Трійця-2026: що не можна робити в цей день

У неділю, 31 травня, православні християни та греко-католики в Україні відзначають одне з дванадесятих свят церковного року — Трійцю, або День Святої Трійці. У народній традиції це свято також відоме як Зелені свята.

Трійцю святкують на 50-й день після Великодня, тому її ще називають П’ятидесятницею. Згідно з християнським вченням, саме цього дня на апостолів зійшов Святий Дух, після чого вони отримали дар проповідувати Євангеліє різними мовами. Ця подія вважається днем народження християнської Церкви.

Свято символізує єдність Бога Отця, Бога Сина та Святого Духа. У храмах цього дня відбуваються урочисті богослужіння, а віряни прикрашають церкви та оселі зеленими гілками, травами й квітами.

Традиція прикрашати будинки зеленню походить ще з давніх часів. В Україні для цього використовують гілки липи, клена, дуба, берези, а також м’яту, любисток, чебрець та інші запашні трави. Вважається, що зелень символізує оновлення життя, Божу благодать і захист оселі.

На Трійцю заведено відвідувати богослужіння, збиратися родиною за святковим столом, навідувати родичів і допомагати тим, хто потребує підтримки.

Існує й низка народних заборон. Традиційно вважається небажаним займатися важкою фізичною працею, будівельними роботами, ремонтом, шиттям чи пранням. Також у народі радили уникати сварок, лихослів’я та образ.

З давніх часів із Трійцею пов’язували й численні прикмети. Вважалося, що дощ цього дня обіцяє добрий урожай і тепле літо. Якщо ж погода сонячна та ясна — літо буде сприятливим для польових робіт.

У народному календарі Трійця знаменує завершення весни та остаточний прихід літа. Саме тому свято традиційно супроводжується великою кількістю обрядів, пов’язаних із природою, зеленню та родинним добробутом.