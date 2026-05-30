Трамп порівняв себе з Елвісом і запропонував замінити концерти своїм виступом

Президент США Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість скасування серії концертів, присвячених 250-річчю Сполучених Штатів, після того як низка артистів відмовилася від участі у заходах, повідомляє Reuters.

Йдеться про концерти Freedom 250, які заплановані на період з 25 червня по 10 липня на Національній алеї у Вашингтоні.

Напередодні фронтмен рок-гурту Poison Брет Майклз став уже п’ятим музикантом, який відмовився від участі в концертній програмі. Раніше він мав виступити в межах святкування 250-річчя США.

У суботу Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, що замість концертів може провести власний мітинг і виступ.

«Я головна атракція будь-де у світі, людина, яка збирає набагато більшу аудиторію, ніж Елвіс у свої найкращі роки, і робить це без гітари», — заявив американський президент.

Наразі остаточного рішення щодо проведення концертів або їх можливої заміни політичним заходом не оголошено.