Bloomberg: Чому нафта більше не рятує економіку Росії

Зростання світових цін на нафту та навіть тимчасове послаблення американських санкцій щодо російської нафти не змогли зупинити погіршення ситуації в економіці Росії. Як зазначає Bloomberg, у минулому кварталі ВВП РФ скоротився вперше за останні три роки, що посилило побоювання щодо можливої рецесії.

За оцінкою економістки Bloomberg Economics Катерини Власової, однією з причин є те, що російська економіка вже не настільки залежить від нафтогазового сектору, як раніше. Нині він формує лише близько 15% ВВП і не здатний компенсувати проблеми в цивільній частині економіки, яка забезпечує приблизно три чверті економічної активності країни.

Аналітики вважають, що головною причиною уповільнення стала жорстка макроекономічна політика Кремля. Президент Росії Володимир Путін традиційно підтримує сувору бюджетну та монетарну дисципліну. Після початку повномасштабної війни проти України російська влада зберігала високі процентні ставки для боротьби з інфляцією. Навіть після зниження ключової ставки до 14,5% вона залишається однією з найвищих у світі в реальному вимірі, що ускладнює кредитування бізнесу та інвестиції.

Водночас значна частина державних витрат спрямовується на військові потреби. З 2022 року оборонні витрати стали найбільшою статтею бюджету Росії та становлять близько третини всіх видатків держави. Закупівлі для державних потреб за цей період зросли на 41%.

Додатковою проблемою для економіки став дефіцит робочої сили. За оцінками Bloomberg Economics, для відновлення балансу на ринку праці Росії необхідно залучити близько 1,5 мільйона працівників. Частково це пояснюється тим, що близько 700 тисяч росіян воюють проти України, а ще приблизно 650 тисяч людей залишили країну під час хвилі еміграції у 2022–2023 роках.

Експерти зазначають, що військові галузі поглинають вільні ресурси, капітал і робочу силу, витісняючи приватний бізнес. На їхню думку, така модель не є стійкою в довгостроковій перспективі, хоча негайного економічного краху Росії не прогнозують.

У Bloomberg також вважають, що зі зростанням економічних труднощів Кремлю стає дедалі складніше підтримувати відчуття економічної стабільності серед населення. На думку Власової, у відповідь на посилення невдоволення влада може вдатися до ще жорсткішого внутрішнього контролю.