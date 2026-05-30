        Події

        СБС повідомили про серію ударів по російських полігонах у тилу

        Віктор Алєксєєв
        30 Травня 2026 17:13
        читать на русском →

        Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив про удари по полігонах і військових таборах російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Луганської областей.

        За словами “Мадяра”, операцію в ніч на 30 травня провели підрозділи 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» та 413-го окремого підрозділу «Рейд» за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

        Бровді заявив, що удари були завдані по полігону 3-ї армії РФ «Трьохізбєнка» поблизу Кряківки на окупованій частині Луганської області та по полігону «Приморський Посад» на окупованій території Запорізької області, який використовує 64-та окрема мотострілецька бригада 35-ї армії РФ.

        За його даними, загалом було зафіксовано 21 результативне влучання: 13 по полігону «Трьохізбєнка» та 8 по полігону «Приморський Посад». Ураження були завдані на глибині 70 та 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

        Командувач СБС повідомив, що за попередніми оперативними даними втрати 64-ї мотострілецької бригади становлять 31 військовослужбовця: дев’ять загиблих, дев’ять поранених і 13 зниклих безвісти. Водночас він зазначив, що ці цифри ще уточнюються.

        Окремо Бровді повідомив про удари по газовому сховищу в районі Єнакієвого на окупованій частині Донецької області, а також по об’єктах російської логістики на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

        За його словами, втрати противника на полігоні «Трьохізбєнка» наразі встановлюються.

        “Не буде вам, хробаки, спокою у тилу. Підтримуйте рівень змащеності очеча”, – підсумував Мадяр.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov