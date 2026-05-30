СБС повідомили про серію ударів по російських полігонах у тилу

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді повідомив про удари по полігонах і військових таборах російських військ на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Луганської областей.

За словами “Мадяра”, операцію в ніч на 30 травня провели підрозділи 414-ї окремої бригади «Птахи Мадяра» та 413-го окремого підрозділу «Рейд» за координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.

🔥полігон 3 Армії «Трьохізбєнка» , нп Кряківка, у ТОТ Луганської обл, пілоти 9 бату «Кайрос» 414 обр «Птахи Мадяра» СБС. Глибина 70 км від ЛБЗ



🔥полігон 36 Армії, використовуваний 64 омсбр 35А «Приморський Посад» у ТОТ Запорізької обл, пілоти 413 оп «Рейд» СБС. Глибина 100 км… May 30, 2026

Бровді заявив, що удари були завдані по полігону 3-ї армії РФ «Трьохізбєнка» поблизу Кряківки на окупованій частині Луганської області та по полігону «Приморський Посад» на окупованій території Запорізької області, який використовує 64-та окрема мотострілецька бригада 35-ї армії РФ.

За його даними, загалом було зафіксовано 21 результативне влучання: 13 по полігону «Трьохізбєнка» та 8 по полігону «Приморський Посад». Ураження були завдані на глибині 70 та 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Командувач СБС повідомив, що за попередніми оперативними даними втрати 64-ї мотострілецької бригади становлять 31 військовослужбовця: дев’ять загиблих, дев’ять поранених і 13 зниклих безвісти. Водночас він зазначив, що ці цифри ще уточнюються.

Окремо Бровді повідомив про удари по газовому сховищу в районі Єнакієвого на окупованій частині Донецької області, а також по об’єктах російської логістики на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

За його словами, втрати противника на полігоні «Трьохізбєнка» наразі встановлюються.

“Не буде вам, хробаки, спокою у тилу. Підтримуйте рівень змащеності очеча”, – підсумував Мадяр.