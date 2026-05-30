Україна готується до важливих переговорів із партнерами — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення спеціальної наради, присвяченої подальшим діям України на дипломатичному, гуманітарному та безпековому напрямках.

За словами глави держави, українська сторона майже щодня підтримує зв’язок із представниками президента США та європейськими партнерами.

Під час наради було проаналізовано стан постачання систем протиповітряної оборони та виконання досягнутих домовленостей. Серед пріоритетів на найближчі тижні Зеленський назвав посилення антибалістичного захисту, укладення двосторонніх документів щодо виробництва та постачання безпілотників, а також підготовку Drone Deal з Європейським Союзом.

Реклама

Реклама

Крім того, Україна готується до низки важливих переговорів із міжнародними партнерами, однак подробиці майбутніх зустрічей наразі не розголошуються.

Окремо президент наголосив на необхідності продовження гуманітарного напрямку, зокрема реалізації домовленостей щодо обмінів.

«Доручив сконтактувати з партнерами, які зараз можуть активізувати необхідне посередництво», — зазначив Зеленський.

Також глава держави анонсував нові рішення на підтримку України, зокрема в енергетичній сфері.

«Будуть нові рішення на підтримку України, зокрема нашої енергетики. Фіналізуємо деталі», — повідомив президент.