Сили оборони знешкодили 279 ворожих БпЛА та 5 ракет

У ніч на 30 травня (з 18:00 29 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М, шістьма крилатими ракетами Х-101, а також 290 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія”.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 284 цілі – 5 ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10. Крім того, дві ворожі ракети (крилата та балістична) не досягли цілей, інформація по ним уточнюється”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.