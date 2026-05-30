“Відчепіться від нашого Президента”: мер Дніпра звернувся до Навроцького

Міський голова Дніпра Борис Філатов відреагував на заяви президента Польщі Кароля Навроцького щодо президента України Володимира Зеленського та підрозділу українських військ, якому було присвоєно ім’я Героїв УПА.

У своєму дописі в соцмережах Філатов заявив, що не має наміру спекулювати на історичних суперечках між Україною та Польщею, однак вважає неприпустимим використання теми українсько-польських відносин для внутрішньополітичної боротьби та мобілізації електорату.

Мер Дніпра нагадав про заяву Навроцького, який висловив обурення рішенням Зеленського надати одному з підрозділів українських військ ім’я Героїв УПА та заявив про намір домагатися позбавлення українського президента Ордена Білого Орла.

На думку Філатова, такі дії є політичною маніпуляцією. Він зазначив, що якби польський політик був послідовним, то порушував би питання і щодо третього президента України Віктора Ющенка, який свого часу присвоїв звання Героя України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

Філатов також заявив, що Навроцький обрав для критики саме Зеленського через його міжнародну впізнаваність та увагу світових медіа до українського президента.

Окремо мер Дніпра застеріг польського політика від подальшої експлуатації цієї теми та наголосив, що загроза для Польщі походить не з України, а з Росії.

«Без вільної України не буде й вільної Польщі», — написав Філатов.

Наприкінці допису він закликав Навроцького припинити атаки на президента України та зосередитися на внутрішніх питаннях Польщі.