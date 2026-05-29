Росія атакує Україну ракетами та БпЛА: що відомо

Увечері 29 травня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Столичні пабліки повідомляють про звуки вибухів.

Про рух цілей у низці областей повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Увечері нові групи БпЛА зайшли з Бєлгородської області РФ у напрямку Полтавської області. Безпілотники також фіксували на Сумщині, Чернігівщині, Дніпропетровщині, Черкащині та Київщині.

Крім дронів, Росія застосувала ракети. Повітряні сили повідомляли про ракетну небезпеку для Чернігова, а також про швидкісні цілі на Сумщині курсом на Чернігівщину та Полтавщину.

Ракети також фіксували на Донеччині в напрямку Харківщини, на Полтавщині курсом на Кременчук, на Черкащині у напрямку Кіровоградщини та Вінниччини, а також у напрямку Вінниці.

Згодом ракети змінили курс у бік Київщини. Повітряні сили повідомили про ракету на схід від Києва та окремо закликали мешканців Білої Церкви пройти в укриття.

Також повідомлялося про крилаті ракети на півдні та південному заході Київщини курсом на Вінниччину та північно-східний напрямок.

Як пише моніторинговий Telegram-канал Николаевский Ванек, сьогодні вночі особливу увагу варто звернути на Київську область, особливо на Київ, Фастів, Бориспіль, Обухів, Українку, Білу Церкву, Ірпінь і Васильків

“Останнім часом вони, звісно, приділяли увагу не лише Київській області, але в нас майже всі аналітики впевнені, що основна маса цілей цієї ночі буде спрямована саме на Київську область”, – йдеться в повідомленні.

О 20:11 у Київській області повітряну тривогу скасували. В низці областей загроза актуальна. О 20:13 в ПС повідомили про рух ракети на Сумщині курсом на Полтавщину.