Волгоградський НПЗ зупинив роботу після удару Сил оборони України — Генштаб

28 травня та в ніч на 29 травня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці важливих об’єктів російських військ. Серед уражених цілей — Волгоградський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальна станція “Ярославль-3”, зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” та пункти управління безпілотниками.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Після удару по Волгоградському НПЗ на території підприємства зафіксували пожежу. Уражено установки первинної переробки нафти АВТ-1, АВТ-3, АВТ-5 та АВТ-6, а також установки вторинної переробки. За даними Генштабу, завод зупинив виробничі процеси.

Реклама

Реклама

Волгоградський НПЗ входить до структури компанії “Лукойл” і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії. Його потужність становить близько 14 млн тонн нафти на рік.

Також уражено нафтоперекачувальну станцію “Ярославль-3” у Ярославській області РФ. На об’єкті виникла пожежа. Підтверджено горіння двох резервуарів із нафтою обсягом 50 тис. кубометрів та 20 тис. кубометрів.

Станція є вузловим елементом трубопроводу “Сургут – Полоцьк”, яким нафта транспортується до балтійських портів Приморськ і Усть-Луга, а також до Білорусі.

Крім того, Сили оборони уразили російський зенітний ракетний комплекс “Тор-М2” у районі Бердянська Запорізької області.

Під удар також потрапили командно-спостережний пункт противника біля Лимана Першого на Харківщині та пункти управління безпілотниками в районах Тьоткіного Курської області РФ, Комара Донецької області та Нестерянки Запорізької області.

Також уражено склад матеріально-технічних засобів противника в районі Айдара Луганської області.

Окремо українські військові завдали ударів по районах зосередження живої сили противника поблизу Новопетрівки та Новогригорівки Запорізької області, Родинського на Донеччині, Клєвені Курської області РФ, Січневого Дніпропетровської області та Басівки Сумської області.

Масштаби пошкоджень на уражених об’єктах уточнюються.