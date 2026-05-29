Фіктивні діагнози та мільйонні застави: у ДБР розповіли, як ексвійськком Борисов уникав арешту

Ексначальник Одеського обласного ТЦК та СП Євген Борисов під час слідства та судових процесів неодноразово намагався уникнути кримінальної відповідальності, використовуючи фіктивні медичні документи. Водночас суди поступово зменшували визначені суми застав, які зрештою вносили його захисники.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на ДБР.

Щодо Борисова розслідували чотири кримінальні провадження. Під час досудового слідства його тричі затримували через ризик втечі та ухилення від відповідальності. Наразі всі справи передані до судів Києва, Одеси та Вищого антикорупційного суду.

За даними ДБР, ексвоєнком обвинувачується, зокрема, у незаконному збагаченні на 142,9 млн грн. Спочатку суд визначив заставу у 150 млн грн, однак згодом її зменшили до 12 млн грн, після чого кошти внесли захисники Борисова.

В іншому провадженні щодо легалізації 142,9 млн грн, за версією слідства, отриманих злочинним шляхом, заставу зменшили зі 140 млн грн до 39,3 млн грн. Цю суму також сплатили його адвокати.

Ще один епізод стосується військових злочинів, зокрема нез’явлення на службу та ухилення від виконання військових обов’язків. У цій справі суд визначив заставу у 20 млн грн замість 300 млн грн, яких вимагала сторона обвинувачення. Заставу також внесли захисники Борисова.

Крім того, Борисова обвинувачують в організації перешкоджання законній діяльності ЗСУ та використанні підроблених документів. За цим епізодом заставу було зменшено з 402 млн грн до 44 млн грн, після чого її також сплатили захисники.

У ДБР наголосили, що на етапі досудового розслідування та під час передачі обвинувальних актів до суду Борисов перебував під вартою в Київському слідчому ізоляторі. Зміна запобіжного заходу відбувалася вже під час судового розгляду.