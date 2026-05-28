Детектива та аналітика БЕБ затримали на хабарях у тисячі доларів

Працівники ДБР спільно з СБУ викрили двох співробітників Бюро економічної безпеки, яких підозрюють в отриманні хабарів за використання службового становища. Йдеться про окремі кримінальні провадження щодо детектива БЕБ у Київській області та аналітика бюро.

Про це повідомили в ДБР.

Йдеться про два окремі кримінальні провадження. У першому випадку старший детектив територіального управління БЕБ у Київській області вимагав 15 тисяч доларів від чоловіка, який фігурував у кримінальному провадженні щодо виготовлення, ввезення та збуту підроблених грошей.

“Детектив переконував чоловіка, що нібито має достатньо доказів для повторного притягнення його до кримінальної відповідальності. Також наголошував, що через попередню судимість це може завершитися триманням під вартою та реальним позбавленням волі. За 15 тисяч доларів він обіцяв не притягувати чоловіка до кримінальної відповідальності”, – розповіли в ДБР.

Для організації зустрічей детектив надсилав повістки нібито для проведення слідчих дій. Правоохоронці задокументували одержання ним 10 тисяч доларів.

Старшому детективу БЕБ інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, у великому розмірі (ч. 3 ст. 368 КК України).

Другий випадок – до аналітика БЕБ звернулася представниця підприємства, якому відмовили у видачі ліцензії на право зберігання пального для власного споживання або промислової переробки.

“Працівник БЕБ, який раніше працював у податкових органах, запропонував допомогу з повторним поданням документів. За хабар він пообіцяв вплинути на посадовців податкового органу, щоб ті ухвалили позитивне рішення. Після повторного подання документів підприємство отримало ліцензію. Надалі працівник БЕБ повідомив представниці підприємства, що за такий вплив» вона має передати йому 2 тисячі доларів”, – йдеться в повідомленні.

Затриманому аналітику БЕБ інкримінують одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

Готуються повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжних заходів.