        Політика

        Рада ратифікувала угоду з ЄС про 90 млрд євро для України

        Віктор Алєксєєв
        28 Травня 2026 11:57
        читать на русском →
        Результати голосування за законопроєкт №0376 щодо ратифікації меморандуму з ЄС про надання 90 млрд € / Фото: t.me/yzheleznyak
        Результати голосування за законопроєкт №0376 щодо ратифікації меморандуму з ЄС про надання 90 млрд € / Фото: t.me/yzheleznyak

        Верховна Рада підтримала законопроєкт про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро. За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів.

        Президент Володимир Зеленський подякував парламенту за оперативне ухвалення рішення.

        “Ці кошти посилять нашу стійкість і допоможуть захищати життя наших людей, відновлювати зруйноване після російських ударів та обороняти нашу незалежність”, — заявив президент.

        Реклама
        Реклама

        За словами Зеленського, це одне з найважливіших голосувань, яке демонструє конструктивність спільної роботи влади та здатність до єдності.

        Президент також подякував європейським партнерам за підтримку України.

        “Україна на повну силу захищає Європу, і повноцінна підтримка України обов’язково посилить і всю Європу”, — наголосив він.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov