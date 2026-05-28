Рада ратифікувала угоду з ЄС про 90 млрд євро для України

Верховна Рада підтримала законопроєкт про ратифікацію угоди з Європейським Союзом щодо надання Україні кредиту обсягом 90 мільярдів євро. За відповідне рішення проголосували 298 народних депутатів.

Президент Володимир Зеленський подякував парламенту за оперативне ухвалення рішення.

“Ці кошти посилять нашу стійкість і допоможуть захищати життя наших людей, відновлювати зруйноване після російських ударів та обороняти нашу незалежність”, — заявив президент.

За словами Зеленського, це одне з найважливіших голосувань, яке демонструє конструктивність спільної роботи влади та здатність до єдності.

Президент також подякував європейським партнерам за підтримку України.

“Україна на повну силу захищає Європу, і повноцінна підтримка України обов’язково посилить і всю Європу”, — наголосив він.