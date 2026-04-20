Україна у вівторок розпочне технічні випробування “Дружби” – Bloomberg

Україна очікує, що прокачування нафти через нафтопровід «Дружба» може відновитися вже у вівторок, що відкриє шлях для розблокування пакета фінансової допомоги ЄС обсягом 90 млрд євро. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За інформацією співрозмовників агентства, технічні випробування трубопроводу, який постачав нафту до Угорщини та Словаччини до його пошкодження під час російської атаки в січні, заплановані на вівторок.

Лідери ЄС схвалили цей пакет допомоги ще в грудні, однак Угорщина заблокувала виділення коштів. Прем’єр-міністр країни Віктор Орбан пов’язував підтримку фінансування з відновленням постачання нафти. Очікується, що питання обговорять посли ЄС у середу.

Уряд Угорщини вже сигналізував про готовність зняти блокування та підтримати фінансування України найближчим часом у разі відновлення постачання.

Кошти мають критичне значення для України, яка більш ніж через чотири роки після повномасштабного вторгнення Росії стикається з фінансовими труднощами. За даними Bloomberg, наявних ресурсів вистачить лише до червня.

Водночас Словаччина також змінила позицію і заявила, що не перешкоджатиме єдності ЄС щодо цього питання. Раніше прем’єр Роберт Фіцо погрожував блокувати допомогу через суперечку навколо нафтопроводу, звинувачуючи президента України Володимира Зеленського у затягуванні ремонту, що Київ заперечує.

Після вторгнення Росії у 2022 році більшість країн ЄС відмовилися від імпорту російської нафти, однак Угорщина та Словаччина отримали тимчасові винятки. Єврокомісія планує повністю відмовитися від таких поставок не пізніше кінця 2027 року.