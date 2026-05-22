Bloomberg: Російська еліта вважає війну “глухим кутом” — наступ армії Путіна втрачає темп

Україна та її союзники дедалі більше впевнені, що російське вторгнення втрачає темп, а весняний наступ армії РФ фактично зупинився. Водночас у російській еліті зростає переконання, що війна зайшла у глухий кут.

Про це пише Bloomberg.

Україна змогла стабілізувати більшу частину фронту до середини травня. У матеріалі зазначається, що дедалі важливішу роль у війні відіграють українські дрони, які завдають значних втрат російським військам та допомагають компенсувати нестачу особового складу.

Удари України по тилу та території Росії посилюють внутрішню критику Володимира Путіна. Разом з економічним уповільненням і обмеженнями інтернету це, за даними агентства, посилює втому від війни серед росіян.

“Деякі високопосадовці Кремля вважають, що конфлікт зайшов у глухий кут без очевидного способу його завершення”, — йдеться у матеріалі.

За словами одного зі співрозмовників Bloomberg, Путін хоче завершити війну до кінця року, але лише на умовах, які Москва вважатиме переможними, зокрема із повним контролем над Донбасом. Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив, що Путін ставив такий дедлайн.

У матеріалі також зазначається, що президент Фінляндії Александр Стубб оцінив співвідношення втрат як приблизно один український військовий на п’ятьох російських. Держсекретар США Марко Рубіо раніше заявляв, що Україна тепер має “найпотужніші збройні сили Європи”.

Міністр оборони України Михайло Федоров заявив Bloomberg, що Україна “значно сповільнила просування ворога та поступово повертає ініціативу”. За його словами, у квітні близько 35 203 російських військових були вбиті або важко поранені.

Водночас Bloomberg зазначає, що Україна досі не досягла своїх стратегічних цілей — не повернула більшість окупованих територій і не просунулася до мирної угоди на переговорах за посередництва США. Також Росія останнім часом посилила масовані удари дронами та ракетами по Україні. За даними ООН, кількість загиблих цивільних минулого місяця стала найвищою з липня 2025 року.