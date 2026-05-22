Україна повернула 400 кв. кілометрів після відключення російських Starlink — Пентагон

Українські сили повернули близько 400 квадратних кілометрів території після того, як були деактивовані тисячі терміналів Starlink, які використовували російські війська.

Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт Управління військової розвідки США.

За даними американської розвідки, російські сили використовували термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска для координації переміщень і ударів безпілотниками.

У Пентагоні заявили, що після деактивації терміналів російські військові можливості були “тимчасово, але суттєво деградовані”. У звіті зазначено, що це допомогло українському наступу, який став першим територіальним просуванням України з 2023 року.

Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов у лютому назвав втрату Starlink для російських військ «катастрофою», заявивши, що управління військами обвалилося, а штурмові операції зупинилися в багатьох районах.

У Bloomberg також зазначили, що SpaceX співпрацювала з американськими військовими для припинення незаконного використання терміналів Starlink російськими силами в Україні.