        Україна повернула 400 кв. кілометрів після відключення російських Starlink — Пентагон

        Галина Шподарева
        22 Травня 2026 11:39
        читать на русском →
        Оператор дрона-бомбера / Фото: Генштаб ЗСУ
        Українські сили повернули близько 400 квадратних кілометрів території після того, як були деактивовані тисячі терміналів Starlink, які використовували російські війська.

        Про це пише Bloomberg з посиланням на звіт Управління військової розвідки США.

        За даними американської розвідки, російські сили використовували термінали Starlink компанії SpaceX Ілона Маска для координації переміщень і ударів безпілотниками.

        У Пентагоні заявили, що після деактивації терміналів російські військові можливості були “тимчасово, але суттєво деградовані”. У звіті зазначено, що це допомогло українському наступу, який став першим територіальним просуванням України з 2023 року.

        Радник міністра оборони України Сергій Бескрестнов у лютому назвав втрату Starlink для російських військ «катастрофою», заявивши, що управління військами обвалилося, а штурмові операції зупинилися в багатьох районах.

        У Bloomberg також зазначили, що SpaceX співпрацювала з американськими військовими для припинення незаконного використання терміналів Starlink російськими силами в Україні.


