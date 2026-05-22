США схвалили продаж Україні обладнання для ЗРК Hawk на $108 млн

Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні обладнання та послуг для підтримки ракетних систем HAWK. Орієнтовна вартість угоди становить 108,1 мільйона доларів.

Про це повідомили в Держдепартаменті США.

Україна запросила причепи для встановлення щогл, модернізацію та технічне обслуговування, запасні частини, витратні матеріали, аксесуари, а також інженерну, технічну та логістичну підтримку для ракетних систем FrankenSAM HAWK.

У Держдепі США заявили, що запропонований продаж відповідає зовнішньополітичним і безпековим інтересам США та сприятиме безпеці партнерської держави, яка є фактором політичної та економічної стабільності в Європі.

Також зазначається, що угода має покращити можливості України щодо протидії нинішнім і майбутнім загрозам завдяки посиленню інтегрованої системи протиповітряної оборони.

Основним підрядником проєкту стане компанія Sierra Nevada Corporation із міста Енглвуд, штат Колорадо.