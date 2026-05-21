У Європі зафіксували рекордне зростання гонореї та сифілісу

У Європі зафіксували рекордне зростання інфекцій, що передаються статевим шляхом, зокрема гонореї та сифілісу. Європейський центр із профілактики та контролю захворювань закликав до термінових заходів через погіршення ситуації.

Як повідомляє BBC із посиланням на дані Європейського центру із профілактики та контролю захворювань (ECDC), у 2024 році кількість випадків гонореї в Європі досягла 106 331, що на 303% більше, ніж у 2015 році.

Кількість випадків сифілісу за той самий період більш ніж подвоїлася та сягнула 45 557.

Реклама

Реклама

У ECDC заявили, що однією з причин поширення інфекцій стали “поглиблення прогалин у тестуванні та профілактиці”.

Керівник підрозділу безпосередньо передаваних і вакцинокерованих захворювань ECDC Бруно Чіанчо попередив, що такі інфекції можуть призводити до хронічного болю, безпліддя, а у випадку сифілісу — до проблем із серцем і нервовою системою.

Також у Європі майже вдвічі зросла кількість випадків вродженого сифілісу — коли інфекція передається новонародженим.

Найбільшу кількість підтверджених випадків гонореї та сифілісу у 2024 році зафіксували в Іспанії — 37 169 та 11 556 відповідно.

У ECDC зазначили, що найбільш ураженою групою залишаються чоловіки, які мають секс із чоловіками. Водночас значне зростання випадків сифілісу спостерігається і серед гетеросексуальних жінок репродуктивного віку.

Найпоширенішою бактеріальною ІПСШ залишається хламідіоз, хоча кількість випадків цієї інфекції з 2015 року зменшилася на 6% і становить 213 443.

У Британії у 2025 році запровадили вакцину проти гонореї після того, як у 2023 році кількість випадків інфекції досягла рекордних 85 тисяч.

Симптоми гонореї можуть включати біль, запалення та незвичні виділення, однак у частини людей інфекція може перебігати безсимптомно.

Серед симптомів сифілісу — виразки навколо статевих органів і рота, висипання, випадіння волосся та симптоми, схожі на грип.

У ECDC та британській NHS наголошують, що інфекціям можна запобігти завдяки використанню презервативів, тестуванню та своєчасному лікуванню антибіотиками.