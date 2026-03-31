Тарантули й кліщі прокинулися раніше: де в Україні вже фіксують небезпечних членистоногих

В Україні фіксують ранню активність небезпечних членистоногих через потепління. На Дніпропетровщині вже з’явилися тарантули, а на Волині за березень зафіксовано 12 випадків укусів кліщів.

Про це повідомляють Суспільне Луцьк та видання “Наше місто”.

За даними біологині Світлани Кияк, першого тарантула цього сезону зафіксували ще 12 березня. Через кліматичні зміни період активності павуків змістився — раніше вони з’являлися у червні-липні, тепер можуть виходити значно раніше. Останніми роками в регіоні також зросла кількість сколопендр і каракуртів, які раніше були характерні переважно для півдня, але тепер трапляються значно північніше.

Тарантули можуть мешкати у степах, балках, на городах і навіть у містах — у парках, на стадіонах і дитячих майданчиках. Попри загрозливий вигляд, південноруський тарантул не є смертельно небезпечним для людини: його укус зазвичай викликає біль, почервоніння та набряк. Водночас небезпечнішим є каракурт, отрута якого має нейротоксичну дію.

Фахівці радять уникати контактів із павуками, особливо під камінням, у норах і господарських приміщеннях, не провокувати їх і у разі укусу звертатися до лікаря.

Паралельно на Волині активізувалися іксодові кліщі. За березень до медзакладів звернулися 12 людей через укуси. Кліщі можуть переносити небезпечні інфекції, зокрема кліщовий енцефаліт і хворобу Лайма. У Ковельському районі зафіксовано природний осередок енцефаліту, а торік в області зареєстрували три випадки цього захворювання.

Медики зазначають, що активність кліщів має два піки — навесні та восени — і залежить від погодних умов. Для захисту рекомендують носити закритий одяг світлого кольору, використовувати репеленти, уникати високої трави та регулярно оглядати тіло. У разі укусу кліща його слід якнайшвидше видалити та обробити місце укусу антисептиком, а при появі симптомів — звернутися до лікаря.