        Суспільство

        В Україну йде короткочасне похолодання: де температура впаде до +17 градусів

        Сергій Бордовський
        2 Червня 2026 22:07
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        Ілюстративне фото: Головне в Україні
        Ілюстративне фото: Головне в Україні

        У середу, 3 червня, в Україну тимчасово надійде прохолодніше повітря. У більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, а в окремих областях прогнозуються сильні пориви вітру.

        Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

        За її прогнозом, у північних та центральних областях, а також на Одещині й Миколаївщині температура повітря вдень становитиме +17…+20 градусів.

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        Водночас на заході країни, у східних регіонах та на більшій частині півдня буде тепліше — від +22 до +26 градусів.

        Вітер дутиме з південного сходу. Сильні пориви можливі на півночі, у центрі та на півдні України.

        Короткочасні дощі прогнозуються майже на всій території країни. Винятком стануть східні області, де переважатиме суха погода.

        У Києві 3 червня очікується збільшення хмарності та можливий невеликий дощ. Температура повітря вдень знизиться до +17…+18 градусів, також прогнозується рвучкий південно-східний вітер.

        За словами Діденко, похолодання буде нетривалим і триватиме лише один день.


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