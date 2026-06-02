В Україну йде короткочасне похолодання: де температура впаде до +17 градусів

У середу, 3 червня, в Україну тимчасово надійде прохолодніше повітря. У більшості регіонів очікуються короткочасні дощі, а в окремих областях прогнозуються сильні пориви вітру.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, у північних та центральних областях, а також на Одещині й Миколаївщині температура повітря вдень становитиме +17…+20 градусів.

Реклама

Реклама

Водночас на заході країни, у східних регіонах та на більшій частині півдня буде тепліше — від +22 до +26 градусів.

Вітер дутиме з південного сходу. Сильні пориви можливі на півночі, у центрі та на півдні України.

Короткочасні дощі прогнозуються майже на всій території країни. Винятком стануть східні області, де переважатиме суха погода.

У Києві 3 червня очікується збільшення хмарності та можливий невеликий дощ. Температура повітря вдень знизиться до +17…+18 градусів, також прогнозується рвучкий південно-східний вітер.

За словами Діденко, похолодання буде нетривалим і триватиме лише один день.