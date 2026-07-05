        Події

        У Харкові російський дрон вдарив по автомийці на АЗС

        Віктор Алєксєєв
        5 Липня 2026 18:04
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        Прокуратура показала наслідки удару дрона "Італмас" у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура
        Прокуратура показала наслідки удару дрона "Італмас" у Харкові / Фото: Харківська обласна прокуратура

        У Харкові російський безпілотник вдарив по даху автомийки, розташованої на території автозаправної станції у Київському районі міста.

        Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

        За даними слідства, атака сталася 5 липня близько 14:30.

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        Внаслідок удару двоє працівників віком 58 та 60 років зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали необхідну медичну допомогу.

        За попередніми даними прокурорів профільного підрозділу Харківської обласної прокуратури, російські військові застосували для удару безпілотний літальний апарат БМ-35 “Італмас”.


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