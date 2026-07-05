У Харкові російський дрон вдарив по автомийці на АЗС

У Харкові російський безпілотник вдарив по даху автомийки, розташованої на території автозаправної станції у Київському районі міста.
Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, атака сталася 5 липня близько 14:30.
Внаслідок удару двоє працівників віком 58 та 60 років зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали необхідну медичну допомогу.
За попередніми даними прокурорів профільного підрозділу Харківської обласної прокуратури, російські військові застосували для удару безпілотний літальний апарат БМ-35 “Італмас”.