У Харкові російський дрон вдарив по автомийці на АЗС

Внаслідок удару двоє працівників віком 58 та 60 років зазнали гострої реакції на стрес. Їм надали необхідну медичну допомогу.

У Харкові російський безпілотник вдарив по даху автомийки, розташованої на території автозаправної станції у Київському районі міста.