Чергова атака на Нову пошту: у Чернігові пошкоджено сортувальний термінал

У Чернігові російські війська завдали удару по об’єкту Нової пошти.
Про це повідомила Чернігівська міська рада.
За даними міськради, атака сталася сьогодні, 5 липня, після 16:15. Російська федерація вдарила по північній частині міста.
Під ворожим ударом опинився об’єкт Нової пошти. Станом на час повідомлення інформація про постраждалих не надходила, наслідки атаки уточнюються.
У Новій пошті повідомили, що ворог поцілив у сортувальний термінал компанії на Чернігівщині.
За даними компанії, атака на цивільну логістичну інфраструктуру сталася близько 16:20. Термінал зазнав руйнувань.
Загиблих і постраждалих немає. Наразі триває локалізація наслідків удару.
У Новій пошті зазначили, що вже задіяли резервні логістичні схеми, тому доставка відправлень здійснюється за графіком.
Актуальну інформацію щодо відправлень клієнти можуть отримати в мобільному застосунку та на сайті компанії.