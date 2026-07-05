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        Чергова атака на Нову пошту: у Чернігові пошкоджено сортувальний термінал

        Віктор Алєксєєв
        5 Липня 2026 17:54
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        Росіяни атакували термінал Нової пошти на Чернігівщині / Фото: Нова пошта
        Росіяни атакували термінал Нової пошти на Чернігівщині / Фото: Нова пошта

        У Чернігові російські війська завдали удару по об’єкту Нової пошти.

        Про це повідомила Чернігівська міська рада.

        За даними міськради, атака сталася сьогодні, 5 липня, після 16:15. Російська федерація вдарила по північній частині міста.

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        Під ворожим ударом опинився об’єкт Нової пошти. Станом на час повідомлення інформація про постраждалих не надходила, наслідки атаки уточнюються.

        У Новій пошті повідомили, що ворог поцілив у сортувальний термінал компанії на Чернігівщині.

        За даними компанії, атака на цивільну логістичну інфраструктуру сталася близько 16:20. Термінал зазнав руйнувань.

        Загиблих і постраждалих немає. Наразі триває локалізація наслідків удару.

        У Новій пошті зазначили, що вже задіяли резервні логістичні схеми, тому доставка відправлень здійснюється за графіком.

        Актуальну інформацію щодо відправлень клієнти можуть отримати в мобільному застосунку та на сайті компанії.


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