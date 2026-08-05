У Німеччині заговорили про новий рівень ескалації після інциденту в аеропорту Лейпцига

У вантажній зоні аеропорту Лейпциг-Галле в Німеччині виявили квадрокоптер із невідомим вибуховим пристроєм. Інцидент призвів до закриття злітної смуги, перенаправлення кількох рейсів і розслідування за участю антитерористичних органів.

Про це повідомляє The Guardian.

Дрон у ніч проти середи помітив співробітник аеропорту в захищеній зоні вантажного термінала поблизу південної злітної смуги. Аеропорт належить до об’єктів критичної інфраструктури.

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Для огляду пристрою поліція залучила робота-сапера. Південна смуга залишалася закритою, тоді як роботу північної частини аеропорту відновили приблизно через дві години.

За даними німецьких медіа, дрон знайшли неподалік українського вантажного літака компанії Antonov Airlines.

Через закриття смуги вантажний літак DHL був змушений перервати посадку та почав набирати висоту.

Після цього повітряне судно зіткнулося в повітрі з невідомим об’єктом. Літак згодом безпечно приземлився в Ганновері, де на ньому виявили незначні пошкодження.

Слідчі припускають, що другим об’єктом міг бути ще один невстановлений безпілотник.

Через інцидент кілька літаків перенаправили до інших аеропортів, зокрема пасажирський рейс із Майорки.

Правоохоронці заявили, що загрози життю пасажирів і працівників аеропорту немає, а пасажирські перевезення загалом не постраждали.

Розслідування ведуть антитерористична група прокуратури Дрездена та поліція федеральної землі Саксонія.

Слідчі розглядають кілька версій, зокрема можливу спробу Росії атакувати українське обладнання на території Німеччини.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв поклав відповідальність на Москву.

«Хто ще це міг бути, крім Росії?» — заявив він.

Росія інцидент поки не коментувала.

Представник німецької партії «Зелені» з питань контролю за розвідкою Костянтин фон Ноц заявив, що справу необхідно розслідувати максимально терміново.

За його словами, якщо буде встановлено причетність держави, йтиметься не лише про тероризм, а про державний тероризм проти Німеччини та її громадян.

Голова парламентського комітету з контролю за спецслужбами Марк Генріхманн зазначив, що інцидент схожий на спробу атакувати компанію, важливу для України.

За його словами, підтвердження цієї версії означатиме новий рівень ескалації подібних атак.

Аеропорт Лейпциг-Галле є важливим центром транспортування військових вантажів, зокрема для німецьких збройних сил і союзників по НАТО. Там також базуються літаки української компанії Antonov Airlines.

У НАТО заявили, що знають про інцидент і стежать за розслідуванням німецьких органів.

Німецькі медіа оприлюднили різні дані про склад вибухового пристрою. За однією версією, він міг бути виготовлений із добрив і бензину, за іншою — містив вибухову речовину PETN, яку використовують у складі семтексу.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт заявив, що вирушить до Лейпцига для зустрічей із федеральними та регіональними органами влади.

Німеччина та інші європейські країни раніше фіксували підозрілі польоти невідомих дронів над аеропортами, військовими об’єктами, портами та логістичними компаніями. Частину таких інцидентів європейські держави пов’язували з російськими агентами, однак Москва це заперечувала.