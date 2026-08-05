Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова доповіла Володимиру Путіну про перебіг виборчої кампанії до Державної думи РФ. Перший номер у виборчому бюлетені отримала владна партія “Єдина Росія”.

Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на стенограму зустрічі, оприлюднену Кремлем.

Памфілова пояснила результат жеребкування удачею та запевнила, що процедура була чесною.

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«Ви знаєте, усе чесно, прозорий барабан. Перший номер витягнула “Єдина Росія”», — заявила вона.

За словами голови ЦВК, під час двох попередніх виборчих кампаній перший номер у бюлетені діставався Комуністичній партії РФ.

Памфілова також повідомила, що лише дві партії не мають у списках кандидатів учасників російського вторгнення в Україну — «Яблоко» та «Партія прямої демократії».

Найбільше таких кандидатів висунула «Єдина Росія» — 52 людини.

Також Памфілова заявила, що вибори відбуваються в «екстремальній ситуації», оскільки «від київської банди дитиновбивць зараз можна очікувати чого завгодно». У зв’язку з цим вона пообіцяла вжити «безпрецедентних заходів безпеки».