        Політика

        Партія Путіна отримала перший номер у бюлетені на виборах до Держдуми

        Віктор Алєксєєв
        5 Серпня 2026 20:37
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        Елла Памфілова на доповіді у Путіна / Фото: скриншот
        Елла Памфілова на доповіді у Путіна / Фото: скриншот

        Голова Центральної виборчої комісії Росії Елла Памфілова доповіла Володимиру Путіну про перебіг виборчої кампанії до Державної думи РФ. Перший номер у виборчому бюлетені отримала владна партія “Єдина Росія”.

        Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на стенограму зустрічі, оприлюднену Кремлем.

        Памфілова пояснила результат жеребкування удачею та запевнила, що процедура була чесною.

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        «Ви знаєте, усе чесно, прозорий барабан. Перший номер витягнула “Єдина Росія”», — заявила вона.

        За словами голови ЦВК, під час двох попередніх виборчих кампаній перший номер у бюлетені діставався Комуністичній партії РФ.

        Памфілова також повідомила, що лише дві партії не мають у списках кандидатів учасників російського вторгнення в Україну — «Яблоко» та «Партія прямої демократії».

        Найбільше таких кандидатів висунула «Єдина Росія» — 52 людини.

        Також Памфілова заявила, що вибори відбуваються в «екстремальній ситуації», оскільки «від київської банди дитиновбивць зараз можна очікувати чого завгодно». У зв’язку з цим вона пообіцяла вжити «безпрецедентних заходів безпеки».


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