        Економіка

        Під Києвом знищено один із найбільших логістичних хабів України

        Віктор Алєксєєв
        5 Серпня 2026 15:42
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        Під Києвом знищено великий склад із взуттям, одягом, гаджетами й технікою / Фото: MTI Group
        Під Києвом знищено великий склад із взуттям, одягом, гаджетами й технікою / Фото: MTI Group

        У ніч проти 5 серпня внаслідок російської атаки було знищено високотехнологічний автоматизований логістичний комплекс DENKA LOGISTICS у селі Чайки. Загиблих і постраждалих немає.

        Про це “Головному” повідомив Департамент корпоративних комунікацій ТОВ «МТІ ГРУП».

        У компанії заявили, що масштаби руйнувань є дуже великими. Комплекс був основним логістичним вузлом MTI Group та одним із найбільших і найсучасніших логістичних хабів України.

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        DENKA LOGISTICS безперебійно працював із 2009 року. Звідси щодня відправляли тисячі пар взуття, одяг, гаджети та техніку до магазинів і безпосередньо клієнтам.

        Склад забезпечував роботу брендів, якими користуються мільйони українців.

        «Боляче бачити зруйнованим те, у що сотні людей вкладали свою щоденну працю, зусилля та душу більше 15 років», — зазначили в компанії.

        MTI Group уже оцінює наслідки атаки та перелаштовує робочі процеси, щоб мінімізувати наслідки збою для клієнтів.

        У компанії заявили, що планують відновити зруйноване та продовжити роботу. Про подальший розвиток ситуації там обіцяють повідомити додатково.

        Також у MTI Group подякували рятувальникам ДСНС, військовим, клієнтам і партнерам за допомогу та підтримку.


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