Під Києвом знищено один із найбільших логістичних хабів України

У ніч проти 5 серпня внаслідок російської атаки було знищено високотехнологічний автоматизований логістичний комплекс DENKA LOGISTICS у селі Чайки. Загиблих і постраждалих немає.

Про це “Головному” повідомив Департамент корпоративних комунікацій ТОВ «МТІ ГРУП».

У компанії заявили, що масштаби руйнувань є дуже великими. Комплекс був основним логістичним вузлом MTI Group та одним із найбільших і найсучасніших логістичних хабів України.

Реклама

Реклама

DENKA LOGISTICS безперебійно працював із 2009 року. Звідси щодня відправляли тисячі пар взуття, одяг, гаджети та техніку до магазинів і безпосередньо клієнтам.

Склад забезпечував роботу брендів, якими користуються мільйони українців.

«Боляче бачити зруйнованим те, у що сотні людей вкладали свою щоденну працю, зусилля та душу більше 15 років», — зазначили в компанії.

MTI Group уже оцінює наслідки атаки та перелаштовує робочі процеси, щоб мінімізувати наслідки збою для клієнтів.

У компанії заявили, що планують відновити зруйноване та продовжити роботу. Про подальший розвиток ситуації там обіцяють повідомити додатково.

Також у MTI Group подякували рятувальникам ДСНС, військовим, клієнтам і партнерам за допомогу та підтримку.