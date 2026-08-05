Фрагмент ракети SpaceX, імовірно, врізався в Місяць: NASA шукатиме новий кратер

5 серпня чотиритонний фрагмент ракети SpaceX Falcon 9, який перебував у космосі з минулого року, як вважають науковці, врізався в Місяць на високій швидкості. Зіткнення не становить небезпеки для Землі, однак мало утворити новий місячний кратер.

Про це пише The Guardian.

Об’єкт розміром із п’ятиповерхову будівлю є частиною ракети Falcon 9, яка в січні 2025 року запустила до Місяця посадковий модуль американської компанії Firefly Aerospace.

Реклама

Реклама

Корпус ракети мав зіткнутися з поверхнею Місяця приблизно о 06:35 за Гринвічем (09:35 за київським часом) на швидкості 8690 км/год.

За прогнозами, удар мав підняти шлейф місячного пилу завдовжки кілька миль. Однак побачити його із Землі неозброєним оком було б складно навіть за умови освітлення сонячним світлом. Професійні астрономи й аматори, які використовували телескопи та камери, не змогли одразу підтвердити зіткнення. Це могло бути пов’язано з розташуванням місця удару поблизу видимого краю Місяця.

У NASA очікували, що внаслідок падіння утвориться кратер завширшки приблизно 18 метрів і завглибшки близько чотирьох метрів. Удар також мав викинути назовні пил і фрагменти місячної породи.

Агентство планує шукати можливості сфотографувати місце до та після зіткнення. Отримані дані мають допомогти науковцям краще зрозуміти штучні удари та їхні наслідки для космічних досліджень.

Речник NASA Джимі Рассел наголосив, що подія не становить небезпеки для Землі. За його словами, науковці планують зібрати дані та вдосконалити методи відстеження об’єктів у космосі.

Зазвичай відпрацьовані ступені ракет повертаються в атмосферу Землі, де згорають, або падають в океан. Однак місія місячного посадкового модуля в січні 2025 року потребувала більшої тяги, тому другий ступінь Falcon 9 залишився в космосі.

Апарат скинув залишки пального, після чого ним уже неможливо було керувати. Лише цього року астрономи встановили, що його орбітальна траєкторія завершується на Місяці.

Директорка SpaceX із наукових програм NASA та програм Dragon Джуліанна Шайман пояснила, що ступінь опинився на траєкторії до Місяця внаслідок поєднання сонячної активності та гравітаційних сил.

Астроном Білл Грей заявив, що зіткнення може становити незначний науковий інтерес. Водночас він зазначив, що подія вказує на певну недбалість у питанні утилізації космічного сміття.

Подібні зіткнення трапляються рідко. У березні 2022 року в Місяць врізався ступінь китайської ракети, а у 2009 році NASA навмисно спрямувало ракетний ступінь на його поверхню для дослідження піднятого ударом матеріалу.

SpaceX і NASA обговорюють способи запобігання подібним зіткненням у майбутньому.