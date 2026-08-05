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        На Київщині під час нічної атаки РФ люди загинули біля залізничної платформи

        Галина Шподарева
        5 Серпня 2026 08:14
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        Рятувальник Київщині на місці атаки РФ 5 серпня / Фото: ДСНС
        Рятувальник Київщині на місці атаки РФ 5 серпня / Фото: ДСНС

        Після масованої атаки у ніч на 5 серпня на Київщині на залізничній платформі біля логістичних центрів виявили загиблих. Під час ударів рух поїздів і роботу станцій призупиняли.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        Як уточнили в ДСНС України, внаслідок ударів РФ по Київщині 14 людей загинули та 22 постраждали.

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        На місцях ударів продовжують працювати оперативні служби. Про відновлення руху в Броварському районі повідомлять додатково.

        “Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались”, — йдеться в повідомленні.

        В Укрзалізниці зазначили, що під час масованих атак продовжують працювати в особливому режимі.


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