На Київщині під час нічної атаки РФ люди загинули біля залізничної платформи

Після масованої атаки у ніч на 5 серпня на Київщині на залізничній платформі біля логістичних центрів виявили загиблих. Під час ударів рух поїздів і роботу станцій призупиняли.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Як уточнили в ДСНС України, внаслідок ударів РФ по Київщині 14 людей загинули та 22 постраждали.

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На місцях ударів продовжують працювати оперативні служби. Про відновлення руху в Броварському районі повідомлять додатково.

“Під час масованої комбінованої атаки рух поїздів і робота станцій призупинялись, персонал станцій та пасажири поїздів евакуйовувались”, — йдеться в повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що під час масованих атак продовжують працювати в особливому режимі.