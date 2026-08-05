Київ пережив масовану атаку: одна людина загинула, кількість постраждалих збільшується

У ніч проти 5 серпня російські війська здійснили черговий масований дроново-балістичний обстріл Києва. Внаслідок атаки одна людина загинула, 15 постраждали.

Про це повідомили в ДСНС України.

Пожежі та руйнування зафіксували в Оболонському, Святошинському, Голосіївському та Деснянському районах столиці.

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В Оболонському районі на одній з адрес загорілася нежитлова будівля. Одна людина загинула, ще троє постраждали.

У Святошинському районі внаслідок обстрілу виникла пожежа у складському приміщенні одного з магазинів.

У Голосіївському районі на двох локаціях загорілися одноповерхові нежитлові будівлі. Пожежі ліквідували. Четверо людей постраждали, двох із них госпіталізували.

За іншою адресою на території промислового підприємства стався незначний витік аміаку. Рятувальники перекрили запірну арматуру, загрози для населення немає.

У Деснянському районі виникла пожежа у двох нежитлових будівлях.

Станом на 06:16 кількість постраждалих зросла до 15 людей. Пожежі в Оболонському, Святошинському та Деснянському районах локалізовано. Підрозділи ДСНС продовжують ліквідацію наслідків обстрілу.