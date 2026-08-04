Bild: Пісторіус випадково підтвердив передачу Україні новітніх гаубиць RCH-155

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, імовірно, вперше публічно підтвердив, що новітні колісні гаубиці RCH-155 уже були передані Україні.

Про це пише Bild.

Під час відвідування заводу KNDS у Касселі Пісторіус заявив, що RCH-155 «має великий попит в Україні». Раніше офіційно повідомлялося лише про підготовку українських військових на перших гаубицях у Німеччині, але їхнє постачання в Україну не підтверджували.

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За даними видання hartpunkt, міністр також сказав, що приблизно два роки тому на місці, де він виступав, стояла «перша колісна гаубиця, яка вирушила в Україну».

Таким чином, RCH-155, імовірно, вже певний час перебувають в Україні. Водночас офіційного підтвердження їхнього бойового застосування немає.

RCH-155 вважається однією з найсучасніших артилерійських систем у світі. Її особливістю є можливість вести вогонь під час руху, тоді як інші гаубиці перед пострілом мають зупинятися. Це ускладнює її ураження ворожими дронами та контрбатарейним вогнем.

Гаубиця може здійснювати до дев’яти пострілів за хвилину та вражати цілі на відстані понад 50 кілометрів. Вона оснащена повністю автоматизованою баштою, а екіпаж складається лише з двох військовослужбовців.

На дорогах RCH-155 може розвивати швидкість понад 100 км/год. Для порівняння, німецька самохідна гаубиця Panzerhaubitze 2000 розганяється до 60 км/год, потребує екіпажу з п’яти осіб і має значно більшу вагу.

Загалом Україна має отримати від Німеччини 54 гаубиці RCH-155. Цієї кількості достатньо для оснащення трьох артилерійських батальйонів.