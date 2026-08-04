Альтернативні маршрути зможуть замінити лише половину морського експорту зерна України

Альтернативні маршрути експорту українського зерна зможуть вийти на необхідну потужність не раніше кінця серпня. Водночас вони здатні забезпечити лише близько половини обсягів, які раніше проходили через чорноморські порти.

Про це міністр аграрної політики України Тарас Висоцький заявив в інтерв’ю Reuters.

Росія посилила ракетні та дронові атаки на цивільні судна під іноземними прапорами в портах Одеського регіону, через які проходить більша частина українського експорту зерна. За словами міністра, під загрозою опинився експорт приблизно половини прогнозованого на цей рік обсягу аграрної продукції.

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У липні Україна зафіксувала 35 атак на судна в портах, 22 удари по кораблях у морі та 67 атак на портову інфраструктуру. Для порівняння, за весь 2025 рік було зафіксовано 14 атак на судна.

Через російські удари судновласники призупинили заходження до портів навколо Одеси. Майже два тижні туди не заходило жодне судно, тоді як в Україні триває літня збиральна кампанія.

За словами Висоцького, виробники вже відчули наслідки блокування портів: ціни на зерно та олійні культури в середньому впали на 30%.

«Ситуація надзвичайно складна. У деяких аспектах вона навіть важча, ніж у березні-квітні 2022 року», — сказав міністр.

Прямі втрати українського аграрного сектору цього року можуть становити від 1,5 до 3 млрд доларів.

Основними альтернативами морському експорту залишаються перевезення залізницею, автомобільним транспортом і через Дунай. Головним напрямком має стати залізниця.

Водночас через посуху рівень води в Дунаї впав до історичного мінімуму, тому цей маршрут не відіграватиме значної ролі щонайменше до жовтня.

За оцінкою міністра, до більш-менш стабільного рівня альтернативні маршрути вдасться довести не раніше кінця літа. Навіть після цього вони зможуть перевозити лише 50–55% від щомісячної пропускної здатності чорноморських портів, яка становить близько 6 млн тонн.

Перевезення альтернативними шляхами також збільшить витрати українських виробників на 45–50 доларів за тонну.

«Альтернативи портам Одеси немає, якщо Україна має й надалі залишатися гарантом продовольчої безпеки», — наголосив Висоцький.

У сезоні 2025/2026 Україна експортувала 34,4 млн тонн зерна. Потенційний обсяг експорту в поточному сезоні оцінюють у 43 млн тонн.

За словами міністра, фактичне припинення руху через порти може спричинити зростання світових цін на продовольство.

«Продукти харчування подорожчають, а для найбідніших людей можуть стати просто недоступними», — заявив він.

Висоцький закликав партнерів допомогти гарантувати безпеку в Чорному морі. Навіть якщо судна відновлять заходження до портів найближчим часом, для повернення до попередніх обсягів експорту знадобиться щонайменше місяць.