Економіка

Харківські агррарії засіяли озиминою майже 169 тисяч гектарів

15 Жовтня 2023 16:25
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урожай

Фермерські господарства регіону продовжують збирати пізні зернові культури, готувати ґрунт та сіяти озимину.

Як повідомили в ХОВА, під врожай озимих культур на наступний рік планують засіяти 246,6 тисячі гектарів, що на 8,5% більше, ніж у 2022 році. Із них вже оброблено більш як 210 тисяч гектарів, а сівбу провели на площі 168,7 тисячі гектарів.

«Фермерські господарства вже сіють озимі пшеницю, жито та ячмінь. Ріпаку висіяно на 28% більше від прогнозу. Сівба триває в тому числі з використанням мінеральних добрив. Сходи озимих зернових культур отримані на 49,9 тисячі гектарів або 26% до засіяних площ», – зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

Крім того, в регіоні тривають роботи зі збору врожаю пізніх зернових культур. Соняшнику зібрано понад 500 тисяч тонн, а сої – майже 49 тисяч тонн. Загалом фермери Харківщини намолотили 1 мільйон 473 тисячі тонн зерна ранніх та пізніх зернових культур.


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