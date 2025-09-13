Україна зібрала майже 30 мільйонів тонн зерна: хто став лідером

Українські аграрії вже намолотили понад 29 мільйонів тонн зернових культур. Станом на 12 вересня обмолочено понад 7 мільйонів гектарів, що становить 62% площ, засіяних цими культурами.

Зокрема, пшениці зібрано 22,2 млн тонн, ячменю – 5,3 млн тонн, гороху – понад 600 тис. тонн. Збір кукурудзи лише розпочався, але вже зібрано понад 190 тис. тонн. Інші зернові та зернобобові дали понад 800 тис. тонн.

Серед регіональних лідерів за врожаєм – Одеська область (3,45 млн тонн), Вінницька (2,4 млн тонн), Кіровоградська (2,2 млн тонн) та Хмельницька (2,1 млн тонн).

Крім того, завершено збирання ріпаку – отримано понад 3,2 млн тонн. Сої вже зібрано 354 тис. тонн, соняшнику – 885 тис. тонн. Викопано також понад 155 тис. тонн цукрових буряків.

Урожай кукурудзи розпочали збирати в шести областях: Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській та Черкаській.