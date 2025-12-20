        Суспільство

        Рятувальники показали наслідки авіаудару по Ізюму: загинули чоловік і жінка, песика врятували

        Сергій Бордовський
        20 Грудня 2025 19:17
        У місті Ізюм рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох людей після російського авіаудару. Про це повідомила ДСНС України.

        За інформацією рятувальників, удень російські війська завдали кількох ударів керованими авіабомбами по Ізюму. Одне з влучань припало на територію приватного домоволодіння — житловий будинок зазнав значних руйнувань. Також пошкоджені сусідні приватні будинки та багатоповерхівки. Пожежі внаслідок удару не виникло.

        Під час аварійно-рятувальних робіт з-під завалів дістали тіла загиблих чоловіка та жінки. Ще одна людина отримала поранення. Крім того, рятувальникам вдалося врятувати хатнього собаку.

