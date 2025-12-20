У Ростовській області після загрози дронів загорілася електропідстанція: зникли світло, вода й тепло

У Ростовській області РФ сталася пожежа на електропідстанції після оголошення небезпеки безпілотників. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

За інформацією каналу, в низці населених пунктів Аксайського району зникло електропостачання. Місцева адміністрація підтвердила «аварію» на повітряній лінії електропередачі ВЛ-35.

У районній владі заявили, що у зв’язку з аварією відсутні водопостачання та теплопостачання в мікрорайоні Військове містечко, а також водопостачання в Алексеєвому. Причини події наразі встановлюються.

