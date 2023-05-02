Додаткові дослідження Словаччини підтвердили наявність пестицидів в українському зерні

Додаткові тести підтвердили наявність пестицидів в українському зерні, яке потрапило на один із млинів на півдні Словаччини. Минулого місяця уряд Словаччини заборонив переробку та продаж зерна з України, а потім заборонив імпорт окремих сільськогосподарських і харчових продуктів з країни.

Наявність пестицидів виявили в середині квітня в імпортованій з України пшениці. Компанія, яка імпортувала 1,5 тис. тонн зерна, поставила під сумнів результати проведених національними службами досліджень, тому було призначено додаткові дослідження в лабораторії ЄС.

Міністр сільського господарства Словаччини Самуель Влчан заявив, що вирішальні тести, проведені в Копенгагені, підтвердили попередні висновки, тобто концентрацію пестицидів вище допустимої межі в Європейському Союзі.

У Мінагрополітики запевнили, що забруднення борошна чи інших харчових продуктів не було. Власника зараженої партії пшениці зобов’язали утилізувати або використати як технічне зерно, передає Польське Радіо.