Уряд дозволить експорт української зброї, але з пріоритетом для фронту

Уряд запускає спеціальний механізм контрольованого експорту української зброї та оборонних технологій.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, кожен експортний контракт має працювати на головну мету — сильне оборонне виробництво в Україні та більше власної зброї для Сил оборони.

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Новий механізм передбачає, що 20% коштів від експорту готових виробів і технологій та 30% від експорту комплектуючих спрямовуватимуться до спеціального фонду державного бюджету на розвиток українського ОПК.

Мінімальна сума контракту для готових виробів становитиме від 15 млн грн. Для комплектуючих таке обмеження не діятиме.

Механізм працюватиме протягом воєнного стану. Він запроваджує прозорі правила експорту до держав-партнерів у форматі Drone Deal.

Водночас потреби Сил оборони залишаються безумовним пріоритетом.

Якщо виробник підтвердить спроможність одночасно виконати державний та експортний контракти, він зможе здійснювати експорт.

У дозволі можуть відмовити, якщо Міноборони чи інший державний замовник планує закупити ці товари для потреб оборони України або якщо товар включено до переліку критичних товарів.

Міноборони щоквартально оновлюватиме перелік критичних товарів і технологій, а МЗС — перелік держав, до яких дозволений експорт.

Свириденко також наголосила, що українські технології передаватимуться без відчуження прав інтелектуальної власності, із контролем використання та реекспорту.

За її словами, сьогодні понад половина озброєння на фронті — українського виробництва. Українські зброярі нарощують виробництво безпілотних систем, засобів РЕБ, боєприпасів, комплектуючих та інших оборонних технологій.