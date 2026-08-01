Ураження в Чорному й Азовському морях та атака на НПЗ: Зеленський розкрив деталі

Українські Сили оборони вночі уразили об’єкти в акваторіях Чорного та Азовського морів, а також потопили підсанкційний російський контейнеровоз Yanina.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, під час операції було застосовано «мідлстрайки». Однією з уражених цілей став контейнеровоз Yanina, який ішов під російським прапором та мав ємність понад 100 тисяч тонн.

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«Завдяки влучності наших Сил оборони він пішов на дно», — заявив Зеленський.

Крім того, підрозділи Служби безпеки України вночі атакували інфраструктуру трьох російських нафтопереробних заводів у Башкортостані. Відстань до уражених об’єктів становила майже 1600 кілометрів.

Президент зазначив, що йдеться про підприємства, які щороку переробляють мільйони тонн нафти.

Зеленський подякував українським військовим за точність і наголосив, що Україна продовжує реалізовувати план «далекобійних санкцій» проти об’єктів, які забезпечують російську війну.