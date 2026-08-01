Бронювання, пенсії та тарифи: що зміниться в Україні у серпні

У серпні в Україні переглянуть статус критично важливих підприємств, спростять підтвердження страхового стажу та почнуть виплачувати допомогу людям, які втратили зір унаслідок війни. Також зросте тариф на передачу електроенергії для бізнесу і запрацюють оновлені правила інклюзивного навчання.

Про головні зміни останнього місяця літа пише BBC Україна.

Перегляд права на бронювання

До кінця серпня триватиме аудит підприємств, установ та організацій, які мають статус критично важливих. Від результатів перевірки залежатиме, чи зможуть вони надалі бронювати військовозобов’язаних працівників.

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Одна з головних нових вимог — підвищення мінімальної зарплати працівника, якого бронюють, із 21 618 до 25 941 гривні. Для підприємств на прифронтових територіях поріг не змінюватимуть.

Працівника можна буде включити до квоти лише за основним місцем роботи. Бронювання за сумісництвом у кількох роботодавців не допускається.

До 10 серпня діятиме спрощений порядок подання документів для підтвердження критичності, а до 15 серпня профільні відомства мають розглянути заявки. Оновлений статус компанії отримуватимуть із 15 серпня до 1 вересня.

Чинні бронювання зберігатимуться до 1 вересня. Після цієї дати працівники можуть їх втратити, якщо роботодавець не підтвердить критично важливий статус. Наразі в Україні заброньовано близько 1,4 мільйона людей.

Пенсійний фонд сам шукатиме дані про стаж

На початку серпня набувають чинності зміни до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. Пенсійний фонд більше не повинен вимагати від людини документи, якщо необхідні відомості вже містяться у державних реєстрах.

Якщо інформації про стаж немає в електронній системі, ПФУ має самостійно звертатися до архівів, підприємств та інших державних органів.

Крім того, період роботи зараховуватимуть до стажу, навіть якщо роботодавець нарахував зарплату, але не сплатив єдиний соціальний внесок. Стягнення заборгованості стане завданням державних органів.

До 95 тисяч гривень людям, які втратили зір

Із 1 серпня учасники бойових дій та цивільні, які повністю або частково втратили зір унаслідок війни, зможуть отримати цільову допомогу на придбання спеціальної техніки.

Максимальна сума становитиме 95 тисяч гривень. Гроші надходитимуть на спеціальний рахунок, а витратити їх можна буде лише на визначені товари: смартфони, комп’ютери, побутову техніку з голосовим керуванням або тактильними позначками, смартгодинники, GPS-пристрої, а також медичний і спортивний інвентар.

Спільна програма уряду та Товариства Червоного Хреста діятиме до 30 жовтня.

Тариф на передачу електроенергії зросте на 25%

Із 1 серпня тариф «Укренерго» на передачу електроенергії збільшується з 742,91 до 928,45 гривні за МВт·год без ПДВ.

Підвищення стосується підприємств, промислових споживачів та бюджетних установ. Тариф для населення безпосередньо не зміниться, однак зростання витрат бізнесу може вплинути на ціни товарів і послуг.

У НКРЕКП пояснили рішення потребою фінансувати ремонт пошкоджених обстрілами мереж, підготовку до зими та зростанням витрат через зміну валютного курсу.

Перехід косметичного ринку на стандарти ЄС відклали

Із серпня виробники та імпортери косметики мали реєструвати продукцію у спеціальній електронній системі Міністерства охорони здоров’я. Однак уряд продовжив перехідний період до 31 липня 2027 року.

Нові правила передбачають перевірку безпечності складу косметичних засобів, обов’язкову електронну реєстрацію та визначення особи, відповідальної за безпечність кожного товару.

Інклюзивний клас мають створювати навіть для однієї дитини

З 1 серпня діє оновлений порядок організації інклюзивного навчання. Школа не може відмовити у створенні інклюзивного класу, навіть якщо заяву подали батьки лише однієї дитини.

Для цього необхідний висновок інклюзивно-ресурсного центру. Кількість дітей з особливими освітніми потребами в одному класі залежатиме від рівня необхідної підтримки: за найвищого рівня там може навчатися одна така дитина, за інших — дві або три.

Оновлені правила також регулюють дистанційне навчання та дозволяють облаштовувати спеціальні навчальні приміщення в укриттях.