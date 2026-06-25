Мінекономіки оновило критерії “критичності” підприємств: що зміниться для бронювання працівників

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило оновлені критерії, за якими підприємства, установи та організації можуть визнаватися такими, що мають важливе значення для галузей національної економіки.

Такий статус є одним із ключових для бронювання працівників під час мобілізації, тому нові критерії фактично уточнюють, які підприємства зможуть претендувати на “критичність”.

Документ передбачає низку підстав для визнання підприємства важливим для економіки. Серед них — отримання державних грантів на розвиток переробної промисловості, виконання договорів для Мінекономіки, належність до сфери управління міністерства, участь в індустріальних парках, реалізація інвестпроєктів зі значними інвестиціями або виробництво продукції, без якої можуть зупинитися інші підприємства.

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Окремий блок критеріїв стосується зарплат і кількості працівників. Підприємство може претендувати на “критичність”, якщо має щонайменше 50 застрахованих працівників із середньою зарплатою не нижчою за середню по країні, помножену на коефіцієнт 2. Інший варіант — щонайменше 20 працівників із зарплатою не нижчою за середню по країні, помножену на коефіцієнт 3.

Для аграрного сектору встановлені окремі вимоги. Важливими можуть визнаватися підприємства, які обробляють не менше 1000 гектарів сільськогосподарських угідь, мають щонайменше 50 гектарів багаторічних плодових насаджень або річний дохід від реалізації продукції не менше 40 млн грн.

До переліку також включені виробники харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів, підприємства з переробки та зберігання зерна, виробники насіння, добрив, ветеринарних препаратів, засобів захисту рослин, сільськогосподарської техніки, а також підприємства рибного господарства та аквакультури.

Для лісового господарства критеріями є, зокрема, користування лісовими ділянками площею не менше 2500 гектарів або наявність не менше 10 працівників і річного доходу від реалізації продукції не менше 10 млн грн.

Окремо критерії прописані для підприємств у сфері охорони довкілля, природно-заповідного фонду, екологічного моніторингу, меліорації земель та водокористування.

Наказ також встановлює правила для постійних представництв нерезидентів, міжнародних організацій та іноземних медіа. Вони мають працювати в Україні протягом останніх двох років, бути зареєстрованими або акредитованими відповідно до законодавства та перебувати на обліку в контролюючих органах.

Водночас документ передбачає обмеження: статус важливих для економіки не зможуть отримати структури, пов’язані із санкціями, а також ті, що ведуть діяльність на тимчасово окупованих територіях, у Росії чи Білорусі.