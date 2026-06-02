Кабмін змінив правила бронювання: що буде із зарплатами, критичністю підприємств і відстрочками

Кабінет Міністрів роз’яснив порядок бронювання військовозобов’язаних після оновлення критеріїв критичності підприємств. В уряді наголосили, що чинні бронювання та статус критично важливих підприємств зберігатимуться до 1 вересня 2026 року, а нові правила мають зробити систему більш прозорою та захищеною від зловживань.

Кабінет Міністрів України оприлюднив роз’яснення щодо роботи системи бронювання військовозобов’язаних після ухвалення 30 травня 2026 року змін до критеріїв визначення критично важливих підприємств.

В уряді підкреслили, що нововведення не скасовують бронювання для бізнесу, а спрямовані на збереження балансу між потребами оборони та економіки, а також на те, щоб відстрочку отримували підприємства й працівники, які справді є критично важливими для функціонування держави в умовах воєнного стану.

Однією з ключових змін став зарплатний критерій. Для підтвердження критичності підприємства та бронювання працівника середня нарахована зарплата має становити не менше трьох мінімальних заробітних плат — 25 941 грн. Для підприємств, розташованих на прифронтових територіях, збережено окремий поріг — 21 618 грн, що відповідає 2,5 мінімальної зарплати.

Також змінюється порядок обліку працівників, які працюють за сумісництвом або вже мають відстрочку з інших підстав. Такі працівники враховуватимуться в квоту бронювання лише один раз — за одним місцем роботи. При цьому бронювання можливе як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Ще один блок змін стосується критеріїв критичності. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації мають повторно затвердити свої критерії за погодженням із Міністерством оборони та Міністерством економіки. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, повинні будуть підтвердити відповідність оновленим вимогам.

Для бізнесу передбачено перехідний період. До 1 вересня 2026 року зберігатимуться чинні рішення про критичність підприємств і вже оформлені бронювання працівників.

Уряд також уточнив, що державні органи повинні розглядати документи щодо підтвердження критичності не довше ніж 10 робочих днів за умови подання повного пакета документів.

Водночас зміни не стосуються державних і комунальних підприємств у частині зарплатного критерію. Крім того, бронювання фізичних осіб-підприємців законодавством, як і раніше, не передбачене.

У Кабміні закликали уповноважених представників підприємств завчасно перевірити відповідність новим вимогам, переглянути списки працівників для бронювання та підготувати документи для повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства.