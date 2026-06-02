Пожежа на НПЗ і ураження корабля в Криму: Генштаб уточнив результати ударів по окупантах

1 червня та в ніч на 2 червня підрозділи Сил оборони України завдали ударів по низці військових і промислових об’єктів на території Росії та тимчасово окупованих територіях. Серед уражених цілей — нафтопереробний завод “Ільський”, зенітний комплекс “Панцир-С1”, корабель окупантів та пункти управління безпілотниками.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У Краснодарському краї РФ було уражено нафтопереробний завод “Ільський”. Підтверджено влучання по об’єкту з подальшою пожежею на території підприємства. Масштаби пошкоджень уточнюються. Завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств півдня Росії та має потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Також українські військові уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1” у районі Видного на тимчасово окупованій території Криму. Крім того, під удар потрапили склад безпілотників противника в районі Шахтарського Донецької області та пункти управління БпЛА в районах Устинки Бєлгородської області РФ, Лугового Запорізької області та Голої Пристані на Херсонщині.

Сили оборони також завдали ударів по місцях зосередження особового складу противника в районах Широкиного, Берестка та Комара Донецької області, Маліївки Дніпропетровської області та Локоті Курської області РФ.

Окремо уточнено результати ракетного удару крилатими ракетами “Нептун” по Новошахтинському нафтопереробному заводу в Ростовській області РФ 31 травня. Підтверджено ураження двох установок первинної переробки нафти АВТ-1 та АВТ-2 з подальшою пожежею. Також пошкоджено два резервуари об’ємом 50 тисяч кубометрів та будівлі магістральних насосних станцій на ЛВДС “Лазарєво” у Кіровській області РФ.

За результатами удару по Саратовському НПЗ підтверджено ураження установки первинної переробки нафти АВТ-6.

Крім того, у ніч на 1 червня в районі Міжводного на тимчасово окупованій території Криму було уражено корабель окупантів у місці базування. За попередньою інформацією, йдеться про судно розмагнічування. Результати удару уточнюються.