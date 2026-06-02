РФ вдарила по Дніпру касетними боєприпасами: загиблих вже 11, зокрема двоє дітей

У Дніпрі після російської атаки 2 червня виявили ознаки застосування касетних боєприпасів. Кількість загиблих зросла до 11 людей, серед жертв — двоє дітей.

Про це повідомили мер Дніпра Борис Філатов та начальник Дніпропетровської Олександр Ганжа.

За словами Філатова, на місці ударів зафіксовано ознаки застосування касетних боєприпасів.

“Це — касетний боєприпас. Вони навмисно бʼють касетами, щоб було більше жертв серед цивільних, поліції, рятувальників та комунальних служб”, — написав він.

Рятувальники дістали з-під руїн понівеченої чотириповерхівки тіло жінки та восьмирічного хлопчика.

Кількість постраждалих становить 37 людей. У лікарнях залишаються 22 поранених. У них діагностували осколкові поранення, переломи, рвані та різані рани, мінно-вибухові травми й акубаротравми.

За даними міської влади, пошкоджено 50 будинків, із яких сім фактично зруйновані вщент. Вибито понад 2,1 тисячі вікон, понівечено близько 30 автомобілів.

На місцях ударів працюють майже два десятки одиниць важкої комунальної техніки.

Наразі на зв’язок не виходять ще шестеро людей. Пошуково-рятувальна операція триває.