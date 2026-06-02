Росіяни вдарили дронами та ракетами по об’єкту Нафтогазу на Харківщині

У ніч на 2 червня російські війська атакували один із ключових об’єктів Групи Нафтогаз у Харківській області. Для удару окупанти застосували безпілотники та ракети.

Про це повідомили в Групі Нафтогаз.

Спочатку об’єкт атакували безпілотниками. Приблизно за годину російські війська завдали повторного удару ракетами.

“Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС”, — зазначив голова правління НАК “Нафтогаз України” Сергій Корецький.

Після подій травня Група Нафтогаз переглянула підходи до безпеки та посилила протоколи реагування під час ліквідації наслідків атак.

“Ми запровадили жорсткіші безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для наших працівників. Висновки були зроблені і цього разу обійшлося без постраждалих. Оцінка наслідків та відновлювальні роботи — одразу, щойно дозволить безпекова ситуація”, — додав Корецький.

На місці працюють екстрені служби. Масштаби пошкоджень уточнюються.