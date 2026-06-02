Росія повторно вдарила по Дніпру під час роботи ДСНС: шестеро загиблих, 36 поранених

Уночі 2 червня російські війська атакували Дніпро, застосувавши тактику подвійного удару. Загинули шестеро людей, ще 36 мешканців дістали поранення.

Про це повідомили в ДСНС України.

Під час ліквідації наслідків обстрілу підрозділи ДСНС потрапили під повторний удар. Унаслідок атаки загинув рятувальник. У Дніпрі частково зруйновані двоповерховий та чотириповерховий багатоквартирні житлові будинки, підприємство, знищені гаражі та автомобілі.

За даними начальника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, 22-річний хлопець та 71-річна жінка перебувають у важкому стані. 24 людини, серед яких 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка, госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

У Кам’янському понівечена адмінбудівля, багатоквартирні будинки. Три людини поранені. 50-річний чоловік і жінки 49 та 72 років доправлені до лікарні у стані середньої тяжкості.

Рятувальники ліквідували пожежі, що виникли внаслідок обстрілу. Наразі триває пошуково-рятувальна операція. За попередньою інформацією, під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку у Дніпрі можуть перебувати люди. На місці працюють кінологи та психологи ДСНС.