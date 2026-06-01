Нові правила Трампа щодо грін-карт викликали паніку серед іммігрантів

Адміністрація президента США Дональда Трампа запровадила новий підхід до оформлення грін-карт, який може змусити більшість іноземців залишати територію країни для подання документів на постійне проживання через американські консульства за кордоном, повідомляє Bloomberg.

Нова політика викликала занепокоєння серед імміграційних адвокатів, роботодавців та самих заявників. Юристи зазначають, що зміни можуть торкнутися не лише нелегальних мігрантів, а й людей, які роками перебували у США на законних підставах та розраховували отримати постійне місце проживання.

Особливе занепокоєння викликає можливий вплив нових правил на сім’ї громадян США. Адвокати попереджають, що подружжя, батьки та діти американських громадян можуть бути змушені залишати країну на невизначений час для проходження консульських процедур.

Перші роз’яснення влади викликали додаткову плутанину. Спочатку уряд заявив про необхідність повернення до «початкового задуму закону», однак пізніше почали з’являтися винятки для осіб, які становлять економічний інтерес для США або відповідають національним інтересам країни.

Наприкінці минулого тижня Міністерство внутрішньої безпеки США також повідомило, що висококваліфіковані спеціалісти та інші претенденти на грін-карту можуть не відчути суттєвих наслідків нової політики.

Попри це, імміграційні юристи повідомляють про випадки, коли заявники вже стикаються з додатковими перевірками та затримками. Деякі справи залишаються без рішення, а окремі заяви були відхилені через сумніви посадовців щодо намірів заявників під час в’їзду до США.

Представники Американської асоціації імміграційних юристів заявляють, що чинне законодавство ще з 1952 року дозволяє іноземцям перебувати у США під час оформлення постійного статусу, а новий підхід фактично змінює усталену практику.

Експерти також попереджають про можливі наслідки для американського бізнесу. На їхню думку, невизначеність навколо нових правил може ускладнити залучення іноземних фахівців та негативно вплинути на конкурентоспроможність компаній.

Особливо вразливими можуть виявитися заявники з країн, де черги на отримання грін-карт тривають роками. Частина таких людей уже понад п’ять років очікує на рішення, маючи роботу, житло та сім’ї у США.