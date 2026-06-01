Зеленський розповів про результати однієї з наймасштабніших операцій СБУ

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відзначив державними нагородами учасників операції «Павутина», яка була спрямована проти російської військової авіації.

За словами глави держави, імена нагороджених не розголошуються через режим секретності. Він зазначив, що рівно рік тому операція вийшла на завершальний етап підготовки, а її результатом стало ураження російської військової техніки на рекордній для українських засобів відстані.

Зеленський заявив, що внаслідок операції було знищено або пошкоджено 41 російський літак. За його словами, Росія ще ніколи не втрачала таку кількість авіаційної техніки в результаті ударів безпілотниками.

Президент наголосив, що операція продемонструвала здатність України діяти асиметрично, активно захищатися та використовувати сучасні технології для завдання ударів по противнику.

Він також підкреслив, що Україна продовжує застосовувати «далекобійні санкції» проти Росії у відповідь на війну та буде й надалі знаходити ефективні способи протидії агресії.

Зеленський подякував воїнам Сил оборони та співробітникам Служби безпеки України за проведення операції та її результати.