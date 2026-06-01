44-річна Серена Вільямс повертається у професійний теніс

Американська тенісистка Серена Вільямс, яка є володаркою 23 титулів Grand Slam, повернеться до професійних змагань у віці 44 років. Свій перший матч після тривалої перерви вона проведе на трав’яному турнірі в лондонському Queen’s Club, де виступить у парному розряді завдяки спеціальному запрошенню організаторів, повідомляє Reuters.

Останній матч у рамках туру WTA Серена Вільямс провела у вересні 2022 року. Тоді вона завершила кар’єру після поразки в третьому колі Відкритого чемпіонату США.

Коментуючи своє повернення, Вільямс заявила, що Queen’s Club є ідеальним місцем для початку нового етапу. За її словами, саме гра на трав’яному покритті подарувала їй одні з найважливіших моментів кар’єри.

Чутки про можливе повернення тенісистки з’явилися ще минулого року після того, як вона знову увійшла до антидопінгового пулу. Додаткові розмови виникли після того, як спортсменка ухилилася від прямої відповіді на запитання про повернення в одному з інтерв’ю.

У березні сербський тенісист Новак Джокович припускав, що Вільямс може обрати для повернення Вімблдон. Її колишній тренер Рік Маччі також заявляв, що спортсменка активно готується до відновлення кар’єри.

Сестра Серени, Венус Вільямс, яка старша за неї на 15 місяців, продовжує виступати. У січні цього року вона взяла участь у Australian Open, отримавши wild card від організаторів.