        У Києві різнороб пограбував пенсіонерку, погрожуючи ножем і гранатою

        Галина Шподарева
        1 Червня 2026 13:39
        Затриманий за пограбування пенсіонерки / Фото: Київська міська прокуратура
        У Києві 75-річна жінка стала жертвою розбійного нападу чоловіка, якого сама найняла для ремонту квартири. Зловмисник погрожував пенсіонерці ножем і гранатою, після чого зв’язав її та забрав цінні речі.

        Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

        За даними слідства, 75-річна киянка через оголошення знайшла різнороба для ремонту квартири, яку затопили сусіди. Підозрюваний майже місяць виконував ремонтні роботи в оселі жінки.

        Згодом чоловік напав на пенсіонерку, погрожуючи їй ножем і гранатою. Після цього він зв’язав жертву та змусив віддати мобільний телефон, ювелірні вироби та гроші.

        Правоохоронці встановили, що підозрюваний раніше провів 12 років у місцях позбавлення волі за умисне вбивство.

        Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

        Вилучена вибухівка / Фото: Київська міська прокуратура

