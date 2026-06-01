У Києві різнороб пограбував пенсіонерку, погрожуючи ножем і гранатою

У Києві 75-річна жінка стала жертвою розбійного нападу чоловіка, якого сама найняла для ремонту квартири. Зловмисник погрожував пенсіонерці ножем і гранатою, після чого зв’язав її та забрав цінні речі.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

За даними слідства, 75-річна киянка через оголошення знайшла різнороба для ремонту квартири, яку затопили сусіди. Підозрюваний майже місяць виконував ремонтні роботи в оселі жінки.

Реклама

Реклама

Згодом чоловік напав на пенсіонерку, погрожуючи їй ножем і гранатою. Після цього він зв’язав жертву та змусив віддати мобільний телефон, ювелірні вироби та гроші.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний раніше провів 12 років у місцях позбавлення волі за умисне вбивство.

Дії чоловіка кваліфіковано за частиною 4 статті 187 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У разі доведення вини підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.